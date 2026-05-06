テレビ大分 5月5日は「こどもの日」です。玖珠町では毎年恒例の日本童話祭が開かれ子供たちがジャンボこいのぼりのくぐりぬけを楽しみました。 日本童話祭は玖珠町出身の童話作家、久留島武彦の功績を称えようと始まったもので2026年で77回目を迎えました。祭りの名物はジャンボこいのぼりのくぐりぬけ。 直径およそ8メートル、長さ60メートルほどの巨大なこいのぼりの中に入ることができます。 5日は多く