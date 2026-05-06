大分県大分市の関崎みらい海星館で5日に行われたのは題してドリームロケットの打ち上げ。子供たちが自分の夢をリボンにつづりそれをロケットに詰めて空に放つイベントです。 5日は大分県内の小学生10人が参加。 ◆「3.2.1発射」 子供たちが期待を胸にスイッチを押すとロケットが勢いよく空へと飛んでいき、夢が書かれたリボンが大空を舞っていました。 ◆参加した子供 「ロケットが高く飛んでうれしかった」 「宇宙