ディープでマニアックなオモシロ話を、ゲストから根掘り葉掘り聞いていくトークバラエティ「ザキ山小屋」。5月８日（金）は、『ガチ登山をこよなく愛する御一行様』がご来館！登場したのは、日本屈指の登山家・野口健と、その娘でタレントとしても活動している野口絵子。 ©ABCテレビ 「０歳の時から、気が付いたら山の中にいた」と娘・絵子の衝撃的な話からスタート。父・健は「早い方がいいっていうじ