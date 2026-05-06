【ワシントン＝向井ゆう子】米国のルビオ国務長官は５日、来週予定されているトランプ米大統領と中国の習近平（シージンピン）国家主席との会談で、「台湾が話題になることは間違いないだろう」と述べた。ホワイトハウスでの記者会見で語った。ルビオ氏は、台湾統一を目指す中国について、「地域を不安定化させることは、米中両国にとって利益にならないと理解していると思う」と述べ、台湾の武力統一の可能性を排除していない