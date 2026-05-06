UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージ準決勝 アーセナルとアトレチコ・マドリードの第2戦が、5月6日04:00にエミレーツ・スタジアムにて行われた。 アーセナルはビクトル・ギェケレシュ（FW）、レアンドロ・トロサール（MF）、エベレチ・エゼ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはフリアン・アルバ