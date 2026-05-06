5月10日（日）よる10時30分より第5話を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分放送）。当記事では、5月3日（日）放送の第4話を場面写真とともに振り返る。※以下、ネタバレを含みますミンソク（志尊淳）は桃子（仁村紗和）に、映里（長濱ねる）との婚約が親同士の都合で決められたもので、すでに解消されていることを打ち明ける。だが、映里が突然現れた理由は分からず戸惑