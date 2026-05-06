この記事をまとめると ■2026年3月25日から4月5日の期間で第47回バンコク国際モーターショーが開催 ■中国系のEVブランドが多数出展しており存在感を示していた ■EVが普及しているタイや中国でも充電器不足に悩まされている EVの普及に曇りが出つつある アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が続くなか、2026年3月25日から4月5日の期間にて、タイの首都バンコク郊外で開催されたのが、第47回バンコク国際モーターショーだ