アルメニア・エレバンで、ウクライナ情勢に関する会合に参加したゼレンスキー大統領（右）＝4日（Seankilpatrick/カナダ通信提供・AP＝共同）【キーウ、モスクワ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領が表明したロシアとの停戦期間がウクライナ時間6日午前0時に始まった。ロシアのプーチン政権は反応を示しておらず、戦闘が続くのは確実だ。ロシア軍は5日、ウクライナ南部ザポリージャ州など各地を攻撃し、少なくとも計26人が