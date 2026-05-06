仕事や育児、趣味などあらゆる場面で『始める前の想像と現実にギャップがあった』というシーンがありますね。筆者の知人は長年の不妊治療を経てようやく念願の赤ちゃんに出会えたそうです。しかし、想像と現実には大きなギャップがあったようで……。 不妊治療と妊娠 お互い20代後半で結婚した私たち夫婦ですが、なかなか子宝に恵まれず不妊治療などを経験し、私が38歳のときついに妊娠が発覚し39歳で出産しました！