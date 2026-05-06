◆ファーム・リーグハヤテ０―５巨人（５日・ちゅ〜る）巨人の育成３年目右腕・園田純規投手（２０）が今季初完封を飾った。ファーム・リーグのハヤテ戦に先発し、９回１１安打４奪三振。「被安打が多いですが要所で抑えられて無失点で行けたのは良かった」と１１３球の熱投で今季２勝目を挙げた。最後にして最大の関門も粘り抜いた。５点リードの９回１死満塁。外角フォークを打たせて二ゴロ併殺で締めくくり、ホッとした表