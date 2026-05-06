『女王の化粧師』（文春文庫）5月8日に文春文庫から発売される『女王の化粧師1』。ウェブでの連載開始から12年の歳月をかけて完結した壮大な物語が、新たな形で読者のもとに届きます。類まれな美貌を持ちながらも、花街の化粧師（他人に化粧を施す職人）として生きる主人公・ダイ。ある日、次期女王候補の一人であるマリアージュ付きの化粧師として貴族の屋敷に呼ばれたことから、ダイの運命は大きく動き出します。二人はとも