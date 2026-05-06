“台湾アカデミー賞”こと第62回金馬奨で、最優秀作品賞・最優秀脚本賞など4部門に輝いた『霧のごとく』。政府によって言論の自由が制限され、多くの人々が政治犯として投獄された「白色テロ」の時代を描いた本作は、台湾で興行収入1億元（約5億円）を突破する大ヒットとなった。監督は『1秒先の彼女』（2020年）や『熱帯魚』（1995年）のチェン・ユーシュン（陳玉勲）。コミカルなヒューマンドラマを多数手がけてきた名匠が、過