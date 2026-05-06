46年前、自分自身の医学生時代の体験をもとにした映画『ヒポクラテスたち』（1980年）をつくった大森一樹監督。生前最後の企画として、『ヒポクラテスたち』の原点を描く物語『幕末ヒポクラテスたち』を構想していた。その遺志を受け継ぎ、完成へと導いたのが、かつて大森氏の助監督を務めた緒方明監督だ。日本の医療が大きく変わろうとしていた“夜明け前”の時代に、目の前の命を救うことに奔走し続けた蘭方医・大倉太吉を演じ