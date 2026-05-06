京都府南丹市の山林に小学生の息子の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件で、警察はきょう、父親を殺人の疑いで再逮捕する方針を固めました。南丹市の会社員・安達優季容疑者（37）は、3月23日から先月13日までの間に、息子の結希さん（当時11）の遺体を南丹市内の山林などに遺棄した疑いですでに逮捕されています。結希さんは3月23日に自宅で朝食をとったところまでは生存が確認されていますが、捜査関係者によりますと、安