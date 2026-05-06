新京成のルーツ 旧陸軍「鉄道連隊」とは2025年4月に親会社である京成電鉄に吸収合併された新京成電鉄は、終戦からわずか1年2か月後の1946（昭和21）年10月、戦後最初の新設鉄道事業者として誕生しました。新時代の到来を象徴する企業ですが、その前身は帝国陸軍鉄道第二連隊が松戸〜津田沼間に敷設した演習線、つまり軍事施設でした。【地形に沿って…】鉄道連隊演習線と新京成線のルートを見る（地図）鉄道連隊とは、戦場にお