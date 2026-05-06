サントリービバレッジ＆フードは、飲料の新価値創造に本腰を入れる。世界的な嗜好の変化のスピードが加速していることが背景。昨年4月、目まぐるしい変化を複眼的に捉えて、従来の事業基盤では到達できない活動を迅速に推進する専門部署・新価値創造部を新設。今春、新価値創造部が中心となって立案した方針に基づき、タイと日本でそれぞれ新商品が発売された。ブランドやカテゴリの垣根を超えた新価値創造は、これまで