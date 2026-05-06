森永製菓は今期（27年3月期）、「森永ラムネ」でビジネスパーソンに照準を合わせたマーケティング活動にも注力していく。背景に集中シーンのニーズの高まりがある。商品やコミュニケーションを通じて気づきを与えることで需要喚起を図る。4月9日、取材に応じたマーケティング本部菓子マーケティング部キャラメル・キャンディカテゴリーの小山内裕亮氏は「ビジネスパーソンによる購買は、受験生による購買ほどの伸びではない