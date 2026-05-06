◇プロ野球セ・リーグ巨人3ー2ヤクルト（5月5日、東京ドーム）この日までは中継ぎとして登板していた巨人の赤星優志投手。初めて先発としてのマウンドに上がりましたが、5回63球、無失点で勝利投手となりました。「きょうは1イニングずつというか、とにかくゼロで抑えてそれが1回なのか、2回なのか。きょうは5イングいけましたけど、先発というよりも、中継ぎのつもりで1イニングずつ投げました」この日はヤクルト打線がカウント