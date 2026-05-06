きょう6日（水）は、日本海側や北日本を中心に晴れるでしょう。太平洋側は雲が広がりやすく、夜は所により雨が降るかもしれません。沖縄は昼過ぎや夕方まで雨が降り、朝早い時間帯は雷雨となるおそれがあります。■沖縄地方は昼過ぎや夕方まで雨続く沖縄付近には梅雨前線が停滞していて、明け方は八重山地方で大雨となりました。沖縄は昼過ぎや夕方までは前線付近の雨雲がかかりやすく、時々雨脚の強まりそうです。特に朝早い時間