ＴＢＳ系「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（滝沢と和田が週替わりでＭＣ、月〜金曜・午前９時５５分）に、元「Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚ」の河合郁人が出演。尊敬する先輩・木村拓哉“お墨付き”の調味料を紹介した。義母が料理愛好家でタレントの平野レミ、夫の兄が人気バンド「ＴＲＩＣＥＲＡＴＯＰＳ」のボーカル・和田唱でその妻が女優の上野樹里という料理家で食育インストラクターの和田明日香さんが週替わりでＭＣ