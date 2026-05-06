◆第３８回かしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日、船橋競馬場・ダート１６００メートル、良）第３８回かしわ記念・Ｊｐｎ１は５日、船橋競馬場・ダート１６００メートルで１３頭（ＪＲＡ６、南関東７）で争われた。３番人気のウィルソンテソーロ（川田）がゴール前で力強く伸びて１番人気のミッキーファイト（ルメール）を首差かわし、Ｇ１級３勝目。これで重賞は６勝目となった。昨年のチャンピオンズＣは鼻差の２着。前走のフェブ