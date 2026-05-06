昨年10月、ブリュッセルで記者会見するドイツのメルツ首相（ゲッティ＝共同）【ベルリン共同】ドイツのニュース専門テレビNTVが5日報じた世論調査で、反移民を掲げる右派政党「ドイツのための選択肢（AfD）」が、メルツ首相の最大与党の保守、キリスト教民主・社会同盟（CDU・CSU）に5ポイント差をつけて首位となった。6日で首相就任1年を迎えるメルツ氏にとって打撃となりそうだ。AfDは9月に実施される旧東ドイツ地域2州の議