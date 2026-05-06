福岡・久留米市で7歳の女の子を誘拐した疑いで、27歳の男が逮捕されました。警察によりますと4日午後7時半ごろ、久留米市内で「外出した娘が帰ってこない」と母親から警察に通報がありました。行方不明になったのは小学生の女の子で、警察が5日午前11時半ごろ、特徴の似た女の子を乗せた軽自動車を発見。運転していた男を未成年者誘拐の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕されたのは佐賀市の無職・畑瀬翼容疑者で、調べに対し「間違い