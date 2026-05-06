新型「ヴォクシー」発売！トヨタは2026年5月6日、ミドルサイズミニバン「ヴォクシー」の一部改良モデルを発売しました。今回の改良では、カーボンニュートラル社会への対応を目的としたパワートレインの再編をはじめ、内外装のデザイン変更や、安全・快適装備の拡充が行われています。【画像】超カッコいい！ これが「新型ヴォクシー」です！（29枚）最大の変更点は、パワートレインのラインナップ整理です。これまで設定さ