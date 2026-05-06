気温が上昇し、水分補給の機会が増えるこれからの季節。生活に欠かせないのが水道水である。家庭用浄水器などの輸入・販売を行うBRITA Japanが4月30日、47都道府県の各100人に対し実施した「水道水」に関する調査の結果を公開した。【画像】「日常の中で、どんな水を飲みますか？」アンケート結果居住している地域の水道水が“おいしい”と感じている人の割合が最も高かったのは「鳥取県」「山梨県」の82%。続いて3位が富山県