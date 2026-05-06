開幕から約1ヵ月が経過した今年のプロ野球。ファンの関心が集まるのは、やはり各球団の新戦力だ。どの球団もオフにはFA（フリー・エージェント）、新外国人、トレード、ドラフト、現役ドラフトなどで補強を行っているが、成果はどの程度出ているのだろうか（※成績は4月30日終了時点）。【西尾典文／野球ライター】【写真特集】プロ野球監督別リーグ優勝回数ランキングベスト10（1990年〜2024年）このままでは二軍調整まずオ