全国ツアー「ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ」の東京ドーム公演（５月３１日）をもって活動休止する嵐の軌跡を振り返る連載「嵐メモリアル」。今回は募集中の読者アンケート「嵐のベストシーン」「マイベストソング」からファンの推す声が多かった名場面、嵐ソングの中間結果を紹介する。多くの人が嵐のベストシーンに挙げたのは、２０１９年１月２７日の活動休止を発表する緊急会見。５人は２０年１２月３１日をもって活動休止す