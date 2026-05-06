「ゲージツ家のクマさん」の愛称で親しまれた篠原勝之さんが4月17日、肺炎のため亡くなった。享年84。その“粋”な生の軌跡を、親交のあった著名人が語る。＊＊＊【写真を見る】愛猫と共に精力的に活動を…山梨県に工房を構えていた「篠原勝之さん」去り際も「クマさんらしい」〈ついにね、オサラバの時がきちゃったよ。／いろいろ、みんなに親切にしてもらってありがとう。／いっぱい感謝して、旅にいきます。／アバヨ。