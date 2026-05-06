女優・松本まりか（４１）のドレス姿がアップされた。スタッフによるインスタグラムが３日までに更新。「『横浜国際映画祭』新人オーディションにお越しいただいた皆様ありがとうございました『ＴＯＫＹＯＬＯＶＥ？ＳＴＯＲＹ』の予告が解禁されましたので、是非チェックしてみてください」と３日に横浜ランドマークホールでで行われたイベントに参加したことを伝えた。松本はブラックドレスを着用。きゃしゃなデコル