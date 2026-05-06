©️ABCテレビ 「全く先が読めない」と話題の新ドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠、毎週日曜よる10時15分～）は、畑芽育と志田未来の実力派女優コンビがダブル主演を務めるヒューマンサスペンス。“とにかく間違えてしまう女”中田ユメ（畑芽育）が“間違えないように生きる女”大迫未央（志田未来）と運命的に出会い、罪悪感と友情の狭間で揺れ動く姿が描かれる。 ©&#