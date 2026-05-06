ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】5日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに反発し、前日比356.35ドル高の4万9298.25ドルで取引を終えた。米政権がイランとの停戦が維持されているとの認識を示したことなどが好感され、買い注文が膨らんだ。ヘグセス米国防長官は5日の記者会見で停戦は維持されていると強調。米軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長も同様の認識を示した。ホルムズ海峡を巡