ウクライナの英字ニュースサイト「キーウ・インディペンデント」によると、ウクライナ南部ザポリージャなどに５日午後、ロシア軍の攻撃があり、少なくとも計１７人が死亡し、計３２人が負傷した。ウクライナは６日からの一時停戦を呼びかけていたが、ロシアはそれには応じず攻撃を激化させている可能性がある。ザポリージャでは５日午後、誘導爆弾４発が自動車修理工場に直撃し、１２人が死亡し、２０人が負傷した。近くの集合