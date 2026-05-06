◇ITTF世界卓球選手権 女子団体戦1回戦 日本3-0クロアチア(5日、ロンドン)卓球の世界選手権は5日、女子団体戦の1回戦が行われ、日本はクロアチアに勝利。早田ひな選手を温存しながらも、3選手が1ゲームも落とさず勝利しました。この団体戦はシングルスのみで行われ、最大5試合先に3勝した方が勝利。1、2番手に登場する選手は4試合目以降にも出場します。今大会、日本はシード順を決めるステージ1のグループリーグで強豪ドイツを破