リニア中央新幹線の新駅（神奈川県駅・仮称）建設が進み、変貌を遂げる神奈川県相模原市の橋本エリアに2026年5月29日、新たな複合商業施設「COTOE（コトエ）橋本」がグランドオープンします。大和ハウス工業が推進する「再生（BIZ Livness）」事業により、既存の建物を解体せずに改築した環境配慮型の最新スポット。地域に愛された「相原高校のクスノキ」の記憶を継承しつつ、食品スーパー「ヤオコー」や大型家電の「コジマ×ビッ