人に気を使いすぎて疲れる。どうすればもっと気楽な人間関係を築けるんだろう？ そんな人間関係に悩む人におすすめなのが、「1ページ目から泣いた！」「大切な人にプレゼントしたい」と話題の書籍『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』（クルべウ著、藤田麗子訳）です。今回は特別に本書の内容を一部抜粋しながら、「自分らしく人間関係がうまくいくコツ」を紹介します。（構成／ダイヤモンド社・林えり）ベスト1自分の性格