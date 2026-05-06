韓国の美人バレーボール選手、イ・ジンの近況が話題だ。【写真】「韓国バレー界のグラマラス美女」イ・ジンの美貌イ・ジンは最近、自身のインスタグラムを更新。「ポケを愛する私がPoke all dayのモデルになりました♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、清潔感あふれるスタジオでCM撮影に臨むイ・ジンが写っている。白と緑を組み合わせたバレーボールのユニホーム風衣装で、現役アスリート