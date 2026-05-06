喫煙ががん最大の危険因子なのは周知の事実だが、「今さらやめても意味がない」と考える愛煙家は少なくない。しかし最新の疫学研究で、禁煙は何歳から始めても遅くないということがわかってきた。今すぐたばこをやめたくなる、禁煙の驚きの健康効果に迫る。※本稿は、医師の川口知哉『「がん活」のすすめ 科学と名言でつくる「がんを寄せつけない習慣」』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。肺がんの原因が喫煙だとわかっ