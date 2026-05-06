現地５月５日に開催のチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第２レグで、プレミアリーグで首位を走るアーセナルが、スペインの強豪アトレティコ・マドリーとホームで対戦した。敵地での第１レグを１−１で引き分けたアーセナルは序盤、アトレティコにぺースを握られ、なかなかチャンスを作り出せない。それでも30分過ぎから徐々に押し込むと、迎えた45分、ボックス内でトロサールがシュート。これはGKオブラクにセーブされるも、