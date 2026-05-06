◇パ・リーグソフトバンク6―4西武（2026年5月5日ベルーナD）ソフトバンクの周東が今季4度目の猛打賞と躍動した。2―3の5回無死二塁では西武・渡辺の直球を捉えて左中間に同点二塁打。「ここは自分でランナーを還そうと思って打席に入った。（同点打で）いい形をつくることができて良かった」1日の楽天戦の7回に近藤が中前適時打を放って以来、チーム32イニングぶりのタイムリー。直近7試合で猛打賞が3度と上昇カーブ