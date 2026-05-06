◇阪神大学野球春季リーグ大体大3―1大阪電通大（2026年5月2日ほっともっとフィールド神戸）春季リーグ戦第4節が2、3日に計5試合行われた。首位の天理大は連勝で勝利ポイントを21に伸ばし、24年秋以来3季ぶりの優勝へ大きく前進した。大体大が15ポイントで2位につけている。雨天ノーゲームとなった大阪電通大―大体大2回戦は14日にGOSANDO南港で行われる。大体大のエース高田純誠（4年）が1失点完投でチームのポイントを