日本人として、初めてボクシング世界2階級（フライ・バンタム）を制覇したファイティング原田と、初めて重量級（統一スーパーウエルター）王座に就いた輪島功一――2人のレジェンドが、ともに1943年生まれだと知って驚く人は少なくない。無理もない。原田が、ポーン・キングピッチ（タイ）に連打の雨を降らせて世界フライ級王者となったのが62年10月。一方の輪島が、ローマ五輪銀メダリストの正統派王者カルメロ・ボッシ（イタ