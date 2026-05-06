◇パ・リーグソフトバンク6―4西武（2026年5月5日ベルーナD）ソフトバンクの上茶谷が見事な火消しでチームを救った。3点リードの5回に先発・松本晴が1点を返され、なおも1死二、三塁のピンチで登板。無失点の好救援で3勝目を挙げ「（松本）晴のランナーを還さないという思いだった」とうなずいた。いきなり前日4日に2本塁打を放った4番のネビンと対戦。「自分の持っているボールを全て使って、キャッチャーを信じて投げ