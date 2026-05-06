「有力馬次走報」(５日)有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆プリンシパルＳを制したメイショウハチコウ（牡３歳、栗東・牧浦）は引き続き鞍上ディーでダービー（３１日・東京、芝２４００メートル）へ。◆ユニコーンＳを勝ったシルバーレシオ（牡３歳、栗東・野中）は東京ダービー（６月１０日・大井、ダート２０００メートル）を