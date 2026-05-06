◇パ・リーグソフトバンク6―4西武（2026年5月5日ベルーナD）ソフトバンクは5日の西武戦で逆転勝ちを収め「こどもの日」の連勝を10（2分けを挟む）に伸ばした。2―3の5回に同点に追い付き、柳町達外野手（29）が右中間へ決勝のエンタイトル二塁打。この回は一挙4点と打線がつながり、チームの連敗は2で止まった。昨季は最高出塁率のタイトルを獲得した柳町だが、今季これまで苦戦が続く。子供たちを喜ばせた一打を復調につ