「京都新聞杯・Ｇ２」（９日、京都）生まれた時から活躍を嘱望されてきた良血馬が、満を持して前哨戦に臨む。ハイレベルだった共同通信杯で２着と好走したベレシートは、早々に皐月賞をパスして大一番のダービーを目標としてきた。約３カ月ぶりの実戦となるが、仕上がりにも抜かりはない。「精神面の落ち着きが出てきましたし、競馬までにはいい方向に持って行ける。前回で強いメンバーを相手にやれたことは自信になりますよ