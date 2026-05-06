◇パ・リーグ日本ハム2―3楽天（2026年5月5日楽天モバイル）5月5日。「こどもの日」は、まさに「清宮の日」だ。日本ハム・清宮幸太郎内野手（26）が1点リードの5回1死、フルカウントから荘司の149キロ直球を振り切った。高く舞い上がった打球は左翼から右翼方向へ流れる風にも乗り、右翼席に飛び込んだ。「当てにいかず、三振を怖がらずにいけたのが良かった。僕のホームランが球場に来てくれた子供たちの記憶に残ってく