巨人３―２ヤクルト（セ・リーグ＝５日）――巨人が連敗を３で止めた。四回に大城の３ランで先行し、６投手の継投で反撃を断った。赤星は今季初先発で３勝目。ヤクルトは吉村が完投したが、及ばなかった。◇巨人の大城は前夜の雪辱に燃えていた。チャンスに凡退して無安打に終わり、チームも敗戦。「何とか今日は打ちたい」。多くの家族連れが駆けつけた「こどもの日」の本拠地を、豪快な一発で沸かせた。四回、松