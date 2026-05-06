ローマ教皇レオ14世（左）とトランプ米大統領（ロイター＝共同）【ローマ共同】ローマ教皇レオ14世は5日、ローマ近郊で記者団に、トランプ米大統領の発言に反論した。トランプ氏が4日のインタビューで、教皇について「イランが核兵器を保有しても構わないと発言している。カトリック信者や多くの人を危険にさらしている」と一方的に主張したことを受け、教皇は「真実に基づいて批判すべきだ」と述べた。バチカン公式メディアなど