◇パ・リーグ日本ハム2―3楽天（2026年5月5日楽天モバイル）日本ハムの細野は8回完投が報われず、2敗目を喫した。2―1の7回に浅村に逆転2ランを浴びるなど2被弾で3失点した一方、最速153キロの球威と曲がり幅が大きい変化球を多彩に投げ分けて11三振を奪った。四死球はなく制球も安定。「（捕手の）進藤の要求通りにちゃんと投げられたことが大きい。めちゃくちゃ悔しいけど、これだけ（状態が）良くて3点も取られる野