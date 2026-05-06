テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00※6日は深1：30、『世界卓球2026』の放送延長により放送時間が繰り下がる可能性あり）の第6話が6日放送される。【場面写真】一触即発!?マイクを握りにらみつける矢吹奈子本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不